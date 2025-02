Plogging lento al Lago di Arignano: una passeggiata ecologica per la tutela dell’ambiente

TORINO – Sabato 8 marzo, dalle 10 alle 13, il Lago di Arignano ospiterà un’importante iniziativa di sensibilizzazione ambientale: il “plogging lento”, una passeggiata ecologica in cui i partecipanti si impegneranno a raccogliere i rifiuti lungo il percorso, contribuendo alla cura e alla conservazione della preziosa area umida. Questo evento, che si svolgerà nella splendida cornice naturale del lago, ha come obiettivo primario quello di sensibilizzare la comunità locale sull’importanza della protezione dell’ecosistema lacustre e delle sue biodiversità.

Il plogging, una pratica nata in Svezia che unisce jogging e raccolta dei rifiuti, viene proposto in una versione “lenta” per permettere a tutti di partecipare, senza la necessità di correre, ma semplicemente camminando lungo le sponde del lago. L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto “Isola”, volto a tutelare l’ambiente del Lago di Arignano, finanziato dal bando Simbiosi 2022 della Fondazione Compagnia di San Paolo.

L’evento è organizzato dalla Città metropolitana di Torino, dai Comuni di Arignano e Marentino, e dal Comitato per la Salvaguardia del Lago di Arignano, in collaborazione con numerose associazioni locali.

In caso di maltempo, l’iniziativa sarà rinviata al 15 marzo, sempre con le stesse modalità.

