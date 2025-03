Cittadini contro l’espansione del fotovoltaico in provincia di Alessandria: richieste di intervento urgente

ALESSANDRIA – La provincia di Alessandria sta affrontando una crescente preoccupazione riguardo alla rapida espansione degli impianti fotovoltaici sul suo territorio.

Durante un consiglio provinciale aperto, è emersa una netta opposizione al proliferare di questi impianti.

Secondo i dati presentati dalla Direzione Ambiente della Provincia, quest’anno e nel prossimo, circa il 90% e il 70% rispettivamente della capacità fotovoltaica della regione saranno concentrati nell’Alessandrino.

Finora sono stati autorizzati 128 impianti su una superficie di 857 ettari, per una potenza totale di 406 megawatt, e altre 41 richieste sono in fase di valutazione, comprese 11 in procedura nazionale.

Questo porterebbe a un totale di 169 impianti su 2145 ettari, con una potenza complessiva di 1360 megawatt. L’obiettivo per il Piemonte, secondo le normative nazionali, è di raggiungere 1541 megawatt entro il 2025 e 2053 megawatt entro il 2026.

La crescente domanda di impianti fotovoltaici è stata attribuita, tra l’altro, ai bassi costi dei terreni agricoli, che sono particolarmente vantaggiosi per le imprese di energia rinnovabile.

Questo fenomeno, già denunciato anni fa dalle associazioni agricole, è diventato una questione rilevante, con il rischio che le terre agricole vengano progressivamente destinate alla produzione di energia invece che alla coltivazione.

In risposta a questa situazione, l’assessore regionale ha annunciato l’intenzione di sviluppare una legge per identificare le aree più adatte per tali installazioni.

Al termine della seduta, il Consiglio Provinciale ha approvato una mozione da inviare alla Regione, chiedendo il divieto di installazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli di prima, seconda e terza classe, qualora quelli di prima classe siano inferiori al 10% del totale.

Inoltre, è stato richiesto di rivedere il Piano Territoriale Regionale per includere il fotovoltaico nel calcolo del consumo del suolo e di stabilire una superficie massima di occupazione del territorio comunale. In alcune aree si è già registrato un tasso di occupazione che raggiunge il 4%

