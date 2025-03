Arrestato il rapinatore che prendeva di mira gli uffici postali della Cintura di Torino

TORINO – È un uomo di circa 30 anni, incensurato, il presunto rapinatore che ormai da mesi metteva a segno furti prendendo di mira gli uffici postali della Cintura di Torino e che è stato arrestato dai carabinieri di Chieri.

L’uomo sarebbe responsabile di almeno tre rapine.

Il 6 agosto scorso il malvivente aveva colpito l’ufficio postale di La Loggia, impossessandosi di un ingente bottino di 165.650 euro. La seconda rapina era stata messa a segno lo scorso 16 dicembre all’ufficio postale di Santena, il ladro si è portato via 49.505 euro. Infine, è toccato, il 25 gennaio scorso, a quello di Rivalta: in questo ultimo caso, però, il ladro alla fine è andato via a mani vuote grazie alla prontezza di riflessi della direttrice, che si era chiusa in bagno dopo aver azionato l’allarme antirapina.

Il ladro utilizzava sempre lo stesso modus operandi: effettuava diversi sopralluoghi per monitorare le abitudini dei direttori delle filiali; auto in uso, orari di arrivo in ufficio e studio del funzionamento dei caveau temporizzati; i colpi erano sempre messi in atto con il volto camuffato da una mascherina chirurgica, cappello da baseball e una pistola giocattolo.

Grazie alle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a risalire alla vettura utilizzata dall’autore delle rapine, che presentava la targa posteriore della vettura diversa da quella anteriore.

Così, dopo i dovuti accertamenti, i militari sono giunti all’identificazione dell’uomo.

