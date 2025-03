MotoGp: Pecco Bagnaia al terzo posto, si dice soddisfatto

THAILANDIA – Nel Gran Premio di Thailandia, la gara ha visto trionfare Marc Márquez, seguito dal fratello Álex Márquez in seconda posizione e da Francesco “Pecco” Bagnaia al terzo posto. Il pilota piemontese ha affrontato un weekend complesso, con difficoltà già dalle prove del venerdì e una strategia conservativa nella Sprint Race del sabato. Nonostante gli sforzi, Bagnaia non è riuscito a competere per le prime due posizioni nella gara principale.

Al termine della competizione, Bagnaia ha espresso le sue riflessioni: “In alcuni momenti ho pensato di poter ottenere di più, ma ho dato tutto. Non sono riuscito ad avvicinarmi a sufficienza ad Álex per provarci e poi Marc ha giocato con noi per tutta la gara. Non ho avuto molte possibilità. Il secondo posto era la mia missione, però sono potuto arrivare soltanto terzo”.

Ha inoltre aggiunto: “Ho fatto del mio meglio, però ero più lento e perdevo troppo tempo in alcuni punti del circuito. È stata una gara a guardare, non sono soddisfatto ma va bene così. Il mio obiettivo non è quello di far terzo. Purtroppo abbiamo dovuto rincorrere per tutto il weekend”.

Il risultato del Gran Premio rispecchia quello della Sprint Race, con la famiglia Márquez a festeggiare e Bagnaia che si accontenta del terzo posto, portando a casa punti preziosi in attesa di migliorare le prestazioni nelle prossime gare.

