Volley, in campo le quattro piemontesi: vincono Pinerolo e Novara, niente da fare per Chieri e Cuneo

TORINO – Si sono disputate in contemporanea, alle 20.30 di questa sera, le sette partite che chiuderanno la prima parte della stagione, in attesa di vivere i Playoff Scudetto e i Playoff Challenge nei mesi di marzo ed aprile. In campo, quindi, anche le quattro piemontesi: Pinerolo, Novara, Chieri e Cuneo.

Wash4Green Pinerolo e Igor Volley Novara hanno trovato la vittoria per 3-1 contro le rispettive avversarie, chiudendo con successo la Regular Season.

Nulla da fare per Cuneo e Chieri

Dopo la salvezza acquisita con una giornata d’anticipo, la Honda Olivero Cuneo non riesce nell’impresa di espugnare il Pala Megabox: a Pesaro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia passa 3-1.

Così le Gatte chiudono la propria regular season all’undicesimo posto con 24 punti in classifica, dopo aver centrato una fantastica seconda parte di stagione, condita da sei vittorie. Ora spazio ai Play Off di Challenge Cup, in cui la Honda Olivero se la vedrà con Perugia.

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia 3-1 HONDA OLIVERO CUNEO (23-25, 25-20, 25-11, 25-22)

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 onora fino in fondo il suo impegno nella regular season giocando una partita di buon livello contro la corazzata Numia Vero Volley Milano. In un Pala Gianni Asti sold out la squadra di Lavarini vince 1-3 facendo valere tutta la sua forza, ma le ragazze di Bregoli hanno buone ragioni per essere soddisfatte.

Rispetto alle ultime partite Bregoli recupera Gray e sfrutta l’occasione per dare spazio a tutte le giocatrici a disposizione, compresa Bednarek che nel quarto set fa il suo esordio ufficiale con i colori biancoblù. Il primo set termina 18-25 e vede le lombarde piazzare l’allungo decisivo sul 16-18.

Nella seconda frazione Chieri recupera da un passivo di 12-18 e la spunta 26-24 ai vantaggi. Spirito e compagne recuperano anche nel terzo set, da 8-15 a 20-20, ma nei punti conclusivi stavolta Milano è implacabile (20-25). Il quarto set è il meno combattuto, il punteggio resta in equilibrio solo fino al 7-7, poi Milano scappa via e chiude 17-25.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Numia Vero Volley Milano 1-3 (18-25; 26-24; 20-25; 17-25)

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese