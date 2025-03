Ghigo e Chatrian del Museo Nazionale del Cinema di Torino: “Molto contenti per l’Oscar a Zoe Saldaña”

TORINO – “Siamo molto contenti per l’Oscar a Zoe Saldaña – affermano Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino -. È stata nostra ospite il 2 dicembre scorso con un talk e per ricevere la Stella della Mole, unico momento pubblico in Italia, e siamo contenti che adesso il nostro premio sia in compagnia di altre statuette molto prestigiose.”

“Con ‘Emilia Pérez’ ha vinto come attrice non protagonista il Golden Globe, il Critics’ Choice Award, il Bafta, il SAG Award e stanotte l’Oscar – continuano Ghigo e Chatrian -. A lei rinnoviamo i nostri complimenti e siamo felici che sia stata proprio Zoe a lanciare la mostra ‘The Art of James Cameron’, grazie a un collegamento a sorpresa in diretta con James Cameron durante il suo incontro al Museo Nazionale del Cinema. La mostra, inaugurata una settimana fa, sta riscuotendo molto successo, registrando già i primi sold out nelle vendite online”.

Foto di Dick Thomas Johnson from Tokyo, Japan, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

