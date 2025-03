A Piobesi si può donare un libro per la Giornata Internazionale della Donna

PIOBESI TORINESE – Il Comune di Piobesi Torinese celebra la Giornata Internazionale della Donna con un’iniziativa solidale e culturale che si terrà presso la Biblioteca Comunale dalle ore 9.00 alle 12.00. Un appuntamento speciale che invita i cittadini a compiere un gesto significativo: donare un libro per arricchire il nuovo punto bookcrossing “Lo Scaffale in Rosa”.

L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare il potere della lettura come strumento di crescita personale e sostegno emotivo. “Un libro può aiutare a superare momenti difficili, diventando fonte d’ispirazione”, sottolineano gli organizzatori. Per questo, chiunque lo desideri potrà contribuire donando un libro che potrà essere condiviso con altre donne, creando così una rete di lettura e supporto.

Ma la solidarietà non si ferma qui. Oltre alla donazione di libri, i partecipanti sono invitati a portare beni alimentari di prima necessità (latte a lunga conservazione, riso, pasta, legumi in scatola, scatolame vario, farina e olio), che verranno successivamente distribuiti alle donne e madri in difficoltà della comunità locale attraverso le volontarie della Caritas.

L’iniziativa vuole essere un’occasione per riflettere sull’importanza della condivisione e dell’aiuto reciproco. “Essere, confrontarsi, aiutarsi” è il messaggio che accompagna la giornata, ponendo l’accento sul valore del supporto tra donne e della comunità tutta.

Tutti i partecipanti riceveranno un piccolo omaggio come segno di gratitudine per il loro contributo a questa giornata speciale.

