La NASA premia di nuovo Valerio Minato per la foto con il quadruplo allineamento

TORINO – Valerio Minato l’ha fatto di nuovo. La NASA ha nuovamente scelto una sua foto per assegnare l’Apod – Astronomy picture of the day del 4 marzo 2025. Era già accaduto con uno scatto precedente.

Questa volta ad essere premiata è stata la foto con cui Minato è riuscito a cogliere quadruplice allineamento: Sacra di San Michele, Superga, Luna gibbosa calante e aereo in transito dentro il disco lunare.

Il fotografo biellese non nasconde l’orgoglio: “In un’epoca di fake foto e fake video generati da un uso poco avveduto dell’AI, il prestigioso riconoscimento dalla NASA e dalla Michigan Technological University (MTU) vale per me ancora di più. La vera fotografia vincerà sempre”.

