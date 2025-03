A Novara un ricercato è stato catturato e condotto in carcere dopo un episodio di violenza avvenuto nel 2023

NOVARA – Il 1° marzo, la Polizia di Stato di Novara ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo, condannato a scontare 4 anni e 5 mesi di reclusione. La misura è stata emessa a seguito di un procedimento penale avviato nel 2023, quando l’uomo, in seguito a una lite con due giovani stranieri, aveva esploso due colpi in aria utilizzando un’arma da fuoco non regolarmente detenuta.

L’operazione di arresto è stata facilitata dall’azione tempestiva di un agente della Squadra Volante, libero dal servizio, che si trovava in un ristorante di corso Trieste per pranzare con la propria famiglia. Durante il pasto, l’agente ha notato l’ingresso di un individuo accompagnato da un labrador, già noto in Questura per un ordine di carcerazione pendente nel suo confronti, ma fino a quel momento irrintracciabile.

Riconoscendo l’uomo, l’agente ha immediatamente allertato la Centrale Operativa, mantenendo un contatto diretto con l’equipaggio della Squadra Volante di turno per aggiornare costantemente sulla situazione. L’individuo, dopo essersi sistemato a un tavolo all’esterno con due uomini, è stato raggiunto dall’agente e da un equipaggio di polizia, che lo hanno arrestato e condotto in Questura per essere successivamente associato alla casa circondariale locale.

