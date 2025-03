Francesca Siano, in arte Francamente, porta la sua musica e il suo impegno sociale a Nichelino

TORINO – Francesca Siano, meglio conosciuta con il nome d’arte di Francamente, è pronta a conquistare il pubblico di Nichelino con un evento speciale. Venerdì 7 marzo, all’Open Factory, si svolgerà QUEEN OF PROVINCIA, un progetto ideato in collaborazione con BASTA MUSICA e Rockit.it, che unisce musica e beneficenza in due serate imperdibili. Dopo i recenti successi ottenuti a X Factor, Francamente ha guadagnato una popolarità nazionale, portando con sé un messaggio di creatività e impegno sociale.

QUEEN OF PROVINCIA è una mini-rassegna che si articolerà in due eventi: il primo si terrà a Nichelino il 7 marzo, mentre il secondo si svolgerà l’8 marzo allo Spazio Polaresco di Bergamo. L’iniziativa non si limita a essere un semplice concerto, ma diventa un’occasione per mettere in luce il potere della musica e il ruolo fondamentale della provincia italiana. Durante entrambe le serate, oltre a uno showcase acustico di Francamente, si esibiranno due progetti musicali locali selezionati tramite una call lanciata da Rockit.it, e ci sarà un talk con l’associazione Insieme per Vincere Onlus.

Insieme per Vincere Onlus è un’associazione attiva a Nichelino dal 2003, dedicata a supportare chi vive situazioni di difficoltà. I progetti spaziano dal sostegno alla ricerca sul cancro a iniziative per il riconoscimento e l’accettazione delle diversità, come l’autismo, fino alla creazione di centri di accoglienza per bambine in difficoltà in Africa. La rassegna QUEEN OF PROVINCIA contribuirà a queste cause, donando metà dell’incasso dell’evento all’associazione.

Il sindaco di Nichelino, Giampietro Tolardo, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa: “Sarò sicuramente tra il pubblico della serata per sostenere un’artista nichelinese che ha saputo emergere grazie al suo talento. Vedere i giovani del territorio crescere e tornare a Nichelino per dare visibilità e sostegno ai progetti e ai talenti locali è una bellissima esperienza. Per questo ringrazio Francamente e non vedo l’ora di ammirare il suo show”.

Francamente è una cantautrice che vive a Berlino, il cui lavoro è caratterizzato da tematiche di queerness e attivismo. La sua musica, che spazia tra cantautorato ed elettronica, è un riflesso della sua personalità e delle sue aspirazioni. Membro del collettivo transfemminista “Canta Fino a Dieci”, Francamente mira a sfidare le disuguaglianze di genere nell’industria musicale. Dopo anni di sperimentazione a Berlino, il 2024 segna l’inizio della sua collaborazione con BASTA MUSICA e la partecipazione a X Factor Italia, un percorso che la sta portando a diventare una voce sempre più influente nel panorama musicale italiano.

QUEEN OF PROVINCIA rappresenta non solo un’opportunità per ascoltare musica di qualità, ma anche un modo per sostenere cause importanti e celebrare il talento locale.

