Insetti nel piatto alla mensa della scuola elementare D’Azeglio di Torino, aperta una inchiesta

TORINO – Ci siamo occupati tempo fa della particolare protesta per strada alla scuola elementare D’Azeglio in via Santorre di Santarosa, a Torino. A metterla in scena i genitori di 34 alunni della 4A e della 4B che hanno pranzato ai giardinetti per contestare il servizio mensa gestito da una società esterna.

Questo in seguito al ritrovamento di un insetto nel piatto di uno dei bambini. Dopo l’accaduto il Comune aveva rassicurato sulla situazione affermando che non c’era pericolo per la sicurezza alimentare, ma i carabinieri dei Nas di Torino e l’Asl hanno inviato alla procura una segnalazione su quanto successo.

È stata quindi aperta una indagine. Potrebbe essere stata violata – riporta Rai News – la normativa che regola la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

