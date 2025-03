La Igor Novara Volley batte Instanbul e ipoteca la finale di Cev Cup

NOVARA – La Igor Volley Novara ha fatto esattamente quello che ci si attendeva nell’andata della semifinale di Cev Cup, battendo nettamente le avversarie e mettendo così una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Le igorine si sono imposte sulla THY Instanbul per 3-0 con parziali di 25-23 25-18 26-24. Lina Alsmeier è stata premiata come MVP dell’incontro. Ora, tra una settimana, basterà vincere un set per qualificarsi alla finale di Cev Cup.

