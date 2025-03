Su Netflix la serie Il Gattopardo, girata anche a Torino

TORINO – È da qualche giorno disponibile su Netflix “Il Gattopardo”, la miniserie in 6 episodi prodotta da Indiana Production e Moonage Pictures, girata anche a Torino nell’autunno del 2023, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

L’adattamento per la tv del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, a oltre 60 anni dalla trasposizione cinematografica di Luchino Visconti, vede alla regia Tom Shankland, Giuseppe Capotondi (episodio 4) e Laura Luchetti (episodio 5).

Le riprese a Torino

A metà settembre 2023 le riprese della serie si sono svolte a Torino per dieci giorni circa, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Oltre alle scene in esterne in piazza Carignano, via Carlo Alberto, piazza Palazzo di Città, Parco ai Caduti dei Lager Nazisti, lo shooting ha coinvolto il Museo Nazionale del Risorgimento – che ha aperto l’aula della Camera dei deputati del Parlamento subalpino, Palazzo Carignano, Palazzo Birago Di Borgaro, Palazzo Cisterna.

Diversi i professionisti piemontesi impiegati sul set nei principali reparti, tra cui Davide Spina, Chiara Moretti, Francesco Chiacchio, Fabrizio Giommetti e Andrea Serenrosso.

La regia del quinto episodio, ovvero quello realizzato a Torino, ha visto alla regia Laura Luchetti, che ha dichiarato: “Ritrovarmi a girare nuovamente a Torino (qui aveva girato “La bella estate” n.d.r.) è stato estremamente emozionante e sono orgogliosa di aver avuto l’opportunità di proporre Torino come location anche per Il Gattopardo. Torino ha il grande pregio di essere una città meravigliosamente conservata e urbanisticamente intatta che si presta perfettamente a girare film d’epoca. Ricordo in particolare le riprese all’interno del nostro Parlamento, un luogo di grande valore storico a cui ci siamo approcciati con estremo rispetto e attenzione. Anche in Piazza Palazzo di Città e all’interno di Palazzo Civico, così come al Parco del Valentino abbiamo girato alcune scene diurne e notturne di forte impatto emotivo e scenico.”

Nel cast spiccano nomi quali Deva Cassel nel ruolo di Angelica che fu di Claudia Cardinale, accanto a Kim Rossi Stuart (Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina), Benedetta Porcaroli (Concetta) e Saul Nanni (Tancredi). Protagonisti anche Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito.

