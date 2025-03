Emilio Bolla è il nuovo presidente del CSI Piemonte. Nominato il nuovo CDA

Il Csi Piemonte ha nominato Emilio Bolla presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo consiglio di Amministrazione è costituito da Camilla Gracis in rappresentanza della Regione Piemonte, Paolo Fabris de Fabris per la Città Metropolitana di Torino, Valentina Corino in rappresentanza della Città di Torino e Claudio Giovanni Demartini, in rappresentanza l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino e altri Enti.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese