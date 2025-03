Frana nella notte: chiusa la Sp 73 tra Nomaglio e Borgofranco

BORGOFRANCO D’IVREA -Dalla scorsa notte è chiusa per ragioni di sicurezza la Sp 73 tra Nomaglio e Borgofranco a seguito di una caduta di massi. Il tratto interessato dalla frana è quello tra i Km 2+350 e 4+100.

La Città metropolitana di Torino ha subito attivato un intervento di ripristino e messa in sicurezza: la strada non verrà riaperta prima del fine settimana, in quanto serviranno operazioni di disgaggio della frana.

