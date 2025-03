Tangenziale di Torino: auto si ribalta dopo un incidente, traffico nel caos

MONCALIERI – Un grave incidente ha causato notevoli disagi al traffico sulla tangenziale sud questa mattina, giovedì 6 marzo 2025.

L’incidente ha coinvolto tre veicoli: una Renault Clio, che si è ribaltata e ha fatto un testacoda, una Volkswagen Golf e una Fiat Doblò, tutte in direzione sud verso Savona-Piacenza.

L’impatto è avvenuto poco dopo lo svincolo della Statale 20, a Moncalieri. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, i vigili del fuoco del distaccamento Torino Lingotto e gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo, che hanno effettuato i rilievi.

La situazione ha causato lunghe code, che si sono estese fino allo svincolo di Stupinigi. Il conducente della Renault è stato trasportato in ospedale, al Santa Croce, in condizioni non gravi.

