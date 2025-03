Leone 1857 lancia i nuovi sorbetti senza glutine: si ispirano ai cocktail Mojito e Bellini

COLLEGNO – Sorbetti senza glutine ispirati agli iconici cocktail Mojito e Bellini: con queste nuove proposte Leone 1857, storica azienda dolciaria torinese, amplia la sua linea di gelati.

Sorbetti e gelati

Il Sorbetto Mojito è un’esplosione di freschezza. Con l’intensità della menta e del Rum e la frizzantezza del lime, è la scelta giusta per un momento di relax. Il Sorbetto Bellini, raffinato e delicato, unisce il gusto vellutato della pesca alla vivacità del vino frizzante. Perfetto da gustare durante le calde giornate estive, questo sorbetto regala momenti di puro piacere.

Le nuove proposte arricchiscono la gamma di gelati, lanciata sul mercato nel 2024, e che comprende anche i gusti Violetta, Stracciatella con pepite di Cioccolato Grezzo, Cioccolato Grezzo e il Sorbetto Spritz. Tutti i prodotti nascono dalla collaborazione con il partner “Cascina Biraga” e uniscono il latte di una filiera corta e controllata agli autentici sapori di Leone. Gli ingredienti utilizzati sono di alta qualità e gluten free, per un prodotto artigianale e fresco, capace di coinvolgere tutti i sensi.

La linea di gelati Leone 1857, disponibile in tre formati (monoporzione, bi-pack e pinta), è distribuita in tutta Italia in collaborazione con New Food, azienda leader nel settore con oltre vent’anni di esperienza nel commercio di prodotti surgelati, che opera sia nella grande distribuzione organizzata che nel canale fuori casa. I gelati sono acquistabili presso tutti i Gelmarket Supermercato, nei principali Eataly d’Italia, e in altri punti vendita qualificati della Distribuzione Organizzata e del canale HoReCa, oltre che nello shop di Leone nella sede di Collegno.

