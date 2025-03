Omicidio a Torino: un uomo è stato ritrovato morto in casa, accoltellato

TORINO – Sono in corso le indagini per risalire all’assassino dell’uomo, di origini cinesi, trovato morto in casa oggi in via Lauro Rossi 43.

Secondo le prime informazioni, nella tarda mattinata di oggi, all’interno dell’abitazione l’uomo di mezza età è stato ritrovato ferito mortalmente da diversi fendenti.

A lanciare l’allarme il suo coinquilino che ha ritrovato il cadavere.

Stanno indagando i carabinieri.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

