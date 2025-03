Omicidio a Torino, uomo accoltellato in casa: c’è un fermo

TORINO – Sarebbe un connazionale di 38 anni l’uomo fermato per l’omicidio di un cittadino cinese avvenuto il 7 marzo in via Lauro Rossi 43 a Torino. La vittima è stata ritrovata all’interno dell’abitazione ferita mortalmente da diversi fendenti.

Secondo quanto si apprende, il 38enne senza fissa dimora è stato rintracciato dai carabinieri a Borgaro Torinese. Le cause dell’omicidio sarebbero da ricercarsi in un debito di denaro che la vittima non avrebbe mai saldato.

Il soggetto è stato condotto in carcere a Torino e dovrà rispondere di omicidio volontario. Sequestrati gli indumenti dell’arrestato e un telefono.

Importanti, nell’indagine, anche le immagini di videosorveglianza.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

