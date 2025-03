Basket: Reale Mutua Torino vince 78-73 contro Verona

TORINO – La Reale Mutua Basket Torino vince 78-73 contro la Tezenis Verona. Si tratta di una vittoria importante, sia perchè arriva in un match in trasferta, sia perchè Verona era 4 posizioni davanti in classifica. I padroni di casa sono partiti bene, anche se alla fine il parziale è risultato equilibrato; nel secondo quarto Verona ha provato ad attaccare a canestro, Torino ha risposto concentrandosi sul tiro da 3. Ancora equilibrio. Decisivo il terzo periodo, con Taylor che ha ingranato la marcia e suonato la carica per i suoi, che chiudono un parziale di 26 punti a fronte dei 9 fatti da Verona; tabellone sul 45-63. Ultimo quarto con i torinesi in gestione del match ormai al sicuro.

Taylor mvp di serata con 26 punti e 5 su 9 da tre punti.

