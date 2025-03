Controversia a Vercelli: l’incontro di Don Mazzai scuote il mondo scolastico

VERCELLI – La recente visita di Don Ambrogio Mazzai al Teatro Civico di Vercelli ha sollevato un dibattito tra genitori, docenti e politici. L’incontro, organizzato dal Comune con l’intento di stimolare una riflessione su temi sociali e comunicazione, ha visto il sacerdote esprimere posizioni fortemente conservatrici riguardo a coppie omosessuali, divorzio e aborto, destando non poche preoccupazioni tra i partecipanti.

Molti genitori, in particolare quelli del Comprensorio Ferrari, hanno manifestato il loro disappunto, lamentando la mancanza di un contraddittorio e di un moderatore. In una lettera inviata a La Stampa, hanno evidenziato come l’assenza di diverse opinioni possa condurre a un pericoloso pensiero unico, mentre Fabrizio Finocchi, consigliere di opposizione, ha presentato un’interrogazione per chiarire il ruolo dell’Amministrazione Comunale nell’organizzazione dell’evento.

Anche la Cgil Vercelli Valsesia ha preso posizione, sottolineando come l’incontro avrebbe potuto rappresentare un’importante occasione di crescita e confronto per gli studenti, ora trasformata in un momento di indottrinamento. Secondo il sindacato, la scelta di un unico relatore ha compromesso il dibattito, spingendo Don Mazzai a esprimere posizioni di superiorità della religione cattolica rispetto ad altre fedi.

La critica si è rivolta anche agli assessori comunali, accusati di non aver previsto un confronto con altre opinioni. La domanda che si pongono molti è se l’Amministrazione fosse a conoscenza del tono dell’incontro e perché non sia stata prevista una pluralità di voci. L’idea di una scuola come strumento di controllo e indottrinamento ha alimentato ulteriori preoccupazioni tra coloro che difendono la libertà di insegnamento.

In questo contesto, i genitori che hanno protestato, supportati da ArciGay, hanno dimostrato di avere a cuore i principi di rispetto e inclusione, fondamentali per una scuola aperta e democratica.

