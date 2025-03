Incendio alla Scc di Oviglio: intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

ALESSANDRIA – Nella mattinata di oggi, un incendio ha colpito la Società Costruzione Capannoni (Scc) di Oviglio, situata lungo la strada provinciale per Felizzano e nelle vicinanze del cimitero locale. Le fiamme, la cui origine è ancora in fase di accertamento, hanno interessato principalmente l’area esterna del deposito destinato agli scarti di copertura utilizzati per la coibentazione dei capannoni.

L’allerta è scattata all’alba, quando un passante ha notato il fumo e ha immediatamente contattato i servizi di emergenza. Grazie alla prontezza di questo cittadino, i Vigili del Fuoco del comando di Alessandria sono intervenuti rapidamente sul luogo con un’autopompa per lo spegnimento e due autobotti, supportati anche da una squadra di volontari di Valenza.

La situazione, sebbene inizialmente critica, è stata rapidamente messa sotto controllo dai pompieri.

