Meteo Piemonte: in serata nuove piogge e temporali, tornano le nevicate abbondanti

TORINO – Continua la fase di maltempo sulla nostra regione.

Secondo un nuovo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, una nuova perturbazione, sospinta da un umido flusso di correnti sud-occidentali in quota, sta per raggiungere il Piemonte e tra la serata odierna e la prossima notte e riporterà il transito di precipitazioni moderate e diffuse, localmente forti e con qualche temporale sulle aree orientali e sud-orientali della regione.

Attese, inoltre, nuove fitte nevicate sui settori alpini piemontesi, in particolare sulle testate vallive di Marittime e Cozie che si troveranno maggiormente esposte alla risalita dei nuclei precipitativi dal versante francese. La quota delle nevicate si manterrà generalmente oltre i 1.200-1.400 metri nel clou della perturbazione, ma durante i rovesci più intensi non si escludono locali sconfinamenti anche a quote più basse sulle valli interne fin verso i 900-1.100 metri, talora fino a 700-800 metri in Ossola.

A seguire, conclude Vuolo, fenomeni in generale attenuazione ed esaurimento in tarda notte e nelle prime ore della mattinata di domani a partire dal basso Piemonte.

