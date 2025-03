A Torino in mostra tutti colori dell’arte di Carlos

TORINO – E’ in corso fino al 25 marzo presso la cooperativa Borgo Po e Decoratori di via Lanfranchi 28 a Torino una mostra fatta tutta di colori. La firma è di Carlotta Soffiantino, che si firma Carlos per mostrare le sue opere fatte di grafica e fantasia e colore. Il colore è talmente al centro del suo progetto che il titolo della mostra è Viva il colore.

Come e quando nasce Carlos?

Carlos nasce nel 2023, ma il lavoro e la sua ricerca risalgono a molti anni prima.

La grafica, avendo lavorato più di trent’anni in Armando Testa, e l’importanza impaginativa hanno guidato l’espressione del colore che è presente ed importante fin da bambina in me.

Carlos è colore, quali materiali, supporti, tecniche e ispirazioni alimentano la tua tavolozza?

Come dicevo fin da bambina il colore in tutte le sue gradazioni mi affascina. I pennarelli sono stati il grande amore e la prima tecnica. Incrementati negli anni dall’acrilico ed ora dagli acquerelli.

Come nasce questa prima tua personale?

Da una proposta fattami quasi un anno fa dal direttivo della Cooperativa Borgo Po e Decoratori di Torino. Abbiamo così scelto insieme di proporre la ricerca grafica, locandine teatrali e il calendario 2025 della Gioielleria Vinesia, con la quale collaboro da diversi anni. Passando poi all’esplorazione decorativa come i sottopiatti o alcuni imballi di cartone, che possono avere varie applicazioni. Infine, la progettazione e realizzazione, manuale e personale di tappeti a mezzo punto, arazzi; col colore infatti si può dar vita a molte cose.

Quali saranno i prossimi passi di Carlos e di Carlotta?

Sicuramente continuare la mia ricerca nella decorazione applicata a qualsiasi cosa e in ultimo, come ulteriore svolta, l’illustrazione di libri… graphic designer? Anche se questo è un parolone che non mi si addice.

Amo la grafica, il colore applicato ad ogni cosa e per questo ricamo tappeti, dipingo mobili e decoro materiali di vario genere, pensandoli e studiandoli prima su carta con matite, acquerelli e pennarelli.

Questo è il mio lavoro, progettare dopo aver scelto insieme, a chi ne avesse piacere, il disegno da eseguire sul supporto desiderato.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese