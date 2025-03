Condannato a 4 anni l’uomo che violentò le nipoti di 6 e 10 anni

TORINO – Si è concluso con una condanna a 4 anni di reclusione il processo di primo grado nei confronti di un giovane accusato di aver violentato le nipoti di 6 e 10 anni. I fatti risalgono all’estate del 2021 e le violenze sono avvenute nel cascinale in Val Sangone dove vittime e carnefice vivevano insieme in una famiglia allargata con nonni, cugini e genitori.

Le bambine si erano confidate con una zia che non viveva nel cascinale con il resto della famiglia e poi avevano raccontato cosa era successo anche a scuola. Erano partite le indagini e le bambine erano state portate in una comunità protetta.

Il verdetto di ha concesso al giovane, che ha 23 anni, le attenuanti generiche, ma prevede anche l’interdizione perpetua dalle scuole e dai luoghi frequentati dai minori. Inoltre, è stata disposta una provvisionale per le vittime di 8.000 euro per una e 5.000 per l’altra.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese