Viola il divieto di avvicinamento nonostante il braccialetto elettronico, arrestato 32enne a Novara

NOVARA – Un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato di Novara per aver violato il divieto di avvicinamento imposto nei confronti della parte offesa, nonostante fosse sottoposto a sorveglianza mediante braccialetto elettronico.

I fatti

L’uomo, già destinatario di un provvedimento di restrizione della libertà, aveva infatti ricevuto l’ordine da parte dell’Autorità Giudiziaria di non avvicinarsi alla vittima, a seguito di precedenti episodi di atti persecutori. Il dispositivo elettronico indossato dall’arrestato avrebbe dovuto garantire il monitoraggio costante e la prevenzione di qualsiasi comportamento di avvicinamento non autorizzato.

Nonostante tale misura, in varie occasioni, soprattutto in orari notturni, l’indagato aveva iniziato a stazionare nei pressi dell’abitazione della parte offesa, violando così il provvedimento di sicurezza. L’attività d’indagine della Divisione Anticrimine della Questura, basata sul monitoraggio e l’analisi dei tracciati GPS, ha consentito alla polizia di Stato di richiedere all’Autorità Giudiziaria la sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento con quella della custodia in carcere.

Il 32enne è stato portato nel carcere di Novara.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese