15 Marzo, Giornata Internazionale contro l’Islamofobia: Moschee Aperte a Torino

TORINO – Sabato 15 marzo si celebra la Giornata Internazionale per la Lotta all’Islamofobia, istituita dalle Nazioni Unite nel 2022 con l’obiettivo di promuovere la tolleranza, la pace e il rispetto dei diritti umani e della diversità religiosa.

In occasione di questa giornata, la Città di Torino ha organizzato due eventi significativi.

Venerdì 14 marzo, alle ore 9.45, nella Sala Colonne di Palazzo Civico, si terrà il convegno “Islamofobia: verso la soluzione della raccolta dei dati”, organizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino e il Comitato Interfedi. Il convegno sarà un momento di approfondimento e confronto sul fenomeno dell’islamofobia. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del Sindaco della Città Metropolitana e della Città di Torino, Stefano Lo Russo, e della consigliera delegata alle Politiche sociali e parità di genere della Città Metropolitana di Torino, Rossana Schillaci. Seguiranno gli interventi, moderati dal presidente della Commissione consiliare per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, Abdullahi Ahmed Abdullahi. Durante l’evento verrà anche presentato e firmato il Piano per contrastare l’islamofobia.

Sabato 15 marzo, invece, tornerà l’iniziativa “Moschee aperte”, promossa dal tavolo di Coordinamento dei Centri di cultura islamica, in collaborazione con la Città di Torino e il Comitato Interfedi. Dalle ore 14.30 alle 17.30, 18 luoghi di preghiera e centri di cultura islamica apriranno le loro porte ai cittadini per visite guidate e momenti di dialogo. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di valorizzare e promuovere i valori della convivenza e del rispetto reciproco tra le diverse comunità.