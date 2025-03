6 anni a Orges Kapinova, che accoltellò per futili motivi un giovane sul bus 72 a Torino

TORINO – La condanna con rito abbreviato è arrivata per Orges Kapinova, 28enne che accoltellò il 14 agosto 2024 un giovane di 29 anni su un pullman della linea 72 su corso Mortara all’altezza di via Orvieto a Torino. 6 anni contro i quasi 11 chiesti dal pm per aver inferto 9 fendenti anche alla gola, che solo per puro caso non hanno reciso la carotide del 29enne che aveva la “colpa” di ostacolargli l’uscita dal mezzo. Altro evento fortunato è stata la presenza di un infermiere sul 72 che ha bloccato l’emorragia stringendo una maglietta intorno al collo della vittima. in attesa dei soccorsi.

Kapinova avrebbe detto alla psichiatra forense: “Se sul bus ci fosse stata lei avrei accoltellato lei” attribuendo la violenta aggressione a maltrattamenti in una comunità per minorenni in cui ha vissuto e a una truffa di criptovalute. L’aggressore ha affermato di vedere i demoni e di aver per questo motivo cercato di contattare un esorcista. La perizia psichiatrica però ha rilevato un disturbo narcisistico di personalità, aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti, che però non influisce sulla sua capacità di intendere e volere.

