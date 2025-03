A Cuneo c’è un ricorso in tribunale presentato dai cittadini contro l’abbattimento di alcuni alberi

CUNEO – A Cuneo c’è stata la prima udienza del ricorso cautelare presentato da alcuni cittadini che vogliono mantenere intatti gli alberi di piazza Europa, luogo dove invece il Comune di Cuneo vuole installare un cantiere.

La piazza in questione è stata costruita intorno agli anni ’70 ed è rimasta sostanzialmente uguale negli anni; ora però il Comune ha approvato un progetto di riqualificazione dell’area, per risolvere alcuni problemi tra cui la mancanza di parcheggio. Gli ambientalisti sono difesi dall’avvocata Virginia Cuffaro, che ha già seguito la questione di corso Belgio a Torino, dove anche qui alcuni cittadini si erano opposti al taglio delle piante; gli strumenti per evitare il taglio sono il diritto alla salute e la tutela ambientale.

Il Comune di Cuneo al contrario sottolinea la necessità di sacrificare una piccola parte di verde cittadino per favorire la mobilità cittadina.

