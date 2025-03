Al Lanificio di Tollegno (Biella) un archivio di prodotti tessili: creata un’enciclopedia con 1.800 intrecci diversi

BIELLA – L’archivio storico del Lanificio di Tollegno, tra i più ricchi del settore tessile in Europa, si arricchisce di un’opera unica. È stata creata un’enciclopedia intitolata Una vita di intrecci, prodotta in sole 20 copie. Il volume raccoglie 1.834 armature tessili, frutto del lavoro di Flavio Mercandino, disegnatore tessile con sessant’anni di esperienza. Le armature sono, in breve, la struttura con cui sono intrecciati i fili di trama e ordito; i tipi di armatura più famosi sono saia, tela e raso.

Durante il periodo Covid, Mercadino ha deciso di mettere ordine alle conoscenze acquisite, selezionando, categorizzando e riproducendo manualmente ogni intreccio prima di stamparlo. Oltre a questo, ha associato a ciascuna armatura un campione di tessuto, offrendo una visione completa della resa finale. L’opera non ha solo un valore storico inestimabile, ma rappresenta anche uno strumento di grande utilità per chi opera nel settore tessile, combinando tradizione e creatività in una raccolta senza precedenti

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese