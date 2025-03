Muore a 59 anni Fabrizio “Geppo” Repetto, famoso ristoratore e tifoso dell’Alessandria

ALESSANDRIA – Poco prima delle 7 di stamattina Fabrizio Repetto detto Geppo è stato trovato riverso a terra in via Righi ad Alessandria, non lontano dalla sua Vespa, stroncato da un infarto. Inutili i soccorsi chiamati in seguito al ritrovamento.

Repetto, di anni 59, era il titolare dell’ Osteria Fuoricentro e uno dei fondatori del gruppo dei Grigi, ultras dell’Alessandria Calcio, che ne dà triste annuncio:

“Oggi muore con lui un pezzo della US Alessandria, quella vera. Quella della passione autentica, dell’amore viscerale per questi colori, della sofferenza e del senso di appartenenza che si tramandano di generazione in generazione. Quella con il sangue grigio che scorre nelle vene e che fa battere forte il cuore. Oggi muore con lui una parte di tutti gli innamorati di questi colori. – si legge sulla pagina Facebook della FC Alessandria – È stato uno dei fondatori degli Ultras Grigi. Inutile ed impossibile provare a descrivere cosa Geppo abbia rappresentato per il popolo grigio e per intere generazioni di tifosi, ai quali ha trasmesso la passione, l’amore e l’orgoglio di tifare questa maglia. Noi tutti compresi.

In ogni angolo del mondo, dove ci sarà una maglia grigia su un campo di pallone, ci sarà qualcuno che tiferà i Grigi anche per te”.

