Sperona un’auto e la fa ribaltare, poi scappa: incidente con un fuggitivo a Torino, in zona Madonna di Campagna

TORINO – Nella mattina di oggi, 13 marzo, due auto si sono scontrate tra corso Potenza e via Foligno a Torino; il conducente dell’auto che ha causato l’incidente però non si è fermato per prestare soccorso ed è scappato. Secondo le prime ricostruzioni, la dinamica sarebbe quella dello speronamento. Una delle due vetture si è anche ribaltata, guidatore e passeggero sono rimasti feriti e si trovano in ospedale. La polizia locale ha avviato le indagini per rintracciare l’auto pirata.

