Arrestata a Biella per continue aggressioni ai vicini: ha tentato di colpirli con una transenna

BIELLA – Una vicenda insolita ha scosso la Valle Elvo, nel Biellese. Una donna di 74 anni, già nota alle forze dell’ordine per episodi di molestie e vessazioni ai danni dei vicini, è stata arrestata dai carabinieri di Mongrando dopo l’ennesima aggressione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’anziana si sarebbe resa responsabile, nel corso degli anni, di ripetuti atti di violenza e minacce nei confronti dei residenti della zona. Le segnalazioni e le denunce raccolte dai carabinieri avevano già portato all’emissione di un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime. Tuttavia, questo provvedimento non è bastato a fermare la donna.

Aggressione con una transenna

L’ultimo episodio si è verificato ieri, quando la settantaquattrenne ha tentato di colpire i vicini con una transenna. L’intervento tempestivo dei carabinieri, giunti sul posto per placare l’ennesima lite, ha evitato conseguenze peggiori e ha portato all’arresto in flagranza della donna.

Inizialmente, su disposizione del pubblico ministero di turno, l’anziana è stata riaccompagnata a casa. Tuttavia, vista la gravità degli episodi e la reiterazione delle condotte violente, la Procura di Biella ha chiesto un aggravamento della misura cautelare. Il Tribunale ha accolto la richiesta, disponendo per la donna la custodia cautelare in carcere.

Il caso ha destato grande clamore nella comunità locale, dove l’anziana era ormai diventata un elemento di forte preoccupazione per i residenti. Le indagini proseguiranno per chiarire ulteriori dettagli su una vicenda che ha visto, per anni, un’escalation di tensioni e violenze tra vicini di casa.

