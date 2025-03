Ci sono già 1000 iscritti alla Torino City Marathon di novembre

TORINO – La Torino City Marathon riparte dal successo dello scorso anno, quando scalando la classifica delle maratone più partecipate d’Italia è balzata al quinto posto assoluto, dietro alle “major” Roma, Firenze, Milano e Venezia. Un risultato importante, la conferma di un lavoro e un impegno costanti del comitato organizzatore.

L’edizione 2025 si correrà domenica 23 novembre sulle tre distanze tradizionali: maratona (42,195 km), mezza maratona (21,097 km) e stracittadina di 8 km circa aperta a tutti, che conferma il suo scopo benefico con la raccolta fondi a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Le premesse per migliorare il record dei partecipanti fatto registrare nella scorsa edizione sono ottime. Nel 2024 a indossare il pettorale al via della Torino City Marathon sono stati oltre 3.500 runner. A poco più di un mese dall’apertura delle iscrizioni dell’edizione 2025 gli iscritti sono già 1.000 e tra loro si contano già numerosi stranieri (lo scorso anno la percentuale dei runner provenienti da altri Paesi è stata del 27%).

Il dog trainer Antonio Puccio

A correre la Torino City Marathon ci sarà anche il dog trainer Antonio Puccio “per regalare un cane da assistenza a un bambino”. Antonio Puccio è un educatore cinofilo da 10 anni e da 8 si occupa anche della preparazione dei cani d’assistenza, ovvero quei cani addestrati per aiutare persone con disabilità motoria, cognitiva o mentale e per allerta medica. Nato a Torino trent’anni fa, ora vive a Livorno Ferraris e lavora a Moncrivello, in provincia di Vercelli. Su Instagram conta 127.000 follower e il suo volto e il suo impegno hanno conquistato via via notorietà anche per la presenza nella rubrica SOS 4 Zampe, in onda all’interno della trasmissione televisiva “I Fatti Vostri” su Raidue.

