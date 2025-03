La premier Giorgia Meloni a Torino, visita allo Space Park Argotec e agli atleti Special Olympics

TORINO – Giornata a Torino per la premier Giorgia Meloni.

Per lei in agenda due appuntamenti importanti: la visita allo SpacePark di Argotec e all’Inalpi Arena per assistere ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025.

Atterrata questa mattina all’aeroporto di Caselle, la presidente del consiglio è stata accolta nel capoluogo piemontese dal sindaco di Torino, dal Prefetto e dal presidente della Regione Piemonte.

Le tappe della premier Meloni

Questa mattina all’Arena Inalpi di Torino dove la Meloni ha incontra la delegazione italiana impegnata, dall’8 al 16 marzo negli Special Olympics, le gare sportive internazionali per atleti con disabilità intellettive, che si tengono a Torino e nelle località montane della provincia, Pragelato, Sestriere e Bardonecchia.

Subito dopo la premier è arrivata allo Space Park di Argotec, a San Mauro, una delle più avanzate fabbriche di satelliti di piccole dimensioni in Europa. Ad accoglierla l’amministratore delegato David Avino.

Insieme hanno visitato il quartiere generale dell’azienda, inaugurato il 18 ottobre dell’anno scorso, su un’area di 60.000 metri quadrati, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Grazie, Primo Ministro Giorgia Meloni per aver visitato lo Space Park di Argotec. Abbiamo avuto il piacere di mostrarle la nostra Clean Room, dove costruiamo i nostri satelliti, la Control Room, dove supervisioniamo tutti i test satellitari, e il Centro di Controllo Missione, dove è entrata nel ruolo di Controllore Spaziale, operando direttamente su un satellite Argotec. È stato un momento speciale, segnato da uno scambio di regali: la nostra felpa Flight Control Team e un modello del satellite HEO per lei, e una bandiera italiana tricolore per noi. Spazio per le ambizioni.

Le parole di Argotec pubblicate sui social.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese