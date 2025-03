Circa 250 persone in visita allo stabilimento Manin-Tortona di GTT

TORINO – Circa 250 persone hanno preso parte all’evento “Porte aperte” organizzato dal Gruppo Torinese Trasporti, che dopo un decennio di assenza è tornato per offrire a dipendenti Gtt, familiari e amici l’opportunità di conoscere da vicino l’azienda.

L’iniziativa si è svolta nello stabilimento Manin-Tortona di Torino, permettendo ai partecipanti di immergersi nella realtà aziendale per un’intera giornata. I presenti hanno avuto modo di esplorare il patrimonio storico e tecnologico della società, con esperienze coinvolgenti pensate soprattutto per i più piccoli. Tra le proposte, la possibilità di cimentarsi con alcune operazioni sui tram, come l’azionamento di inseritori, freni e campane, e di scoprire i segreti della guida di un veicolo storico.

I visitatori hanno inoltre avuto l’opportunità di immergersi nella storia della mobilità torinese grazie all’esposizione di tram d’epoca accanto a modelli di ultima generazione. Vista la grande partecipazione all’evento e l’entusiasmo con cui è stato accolto, si punta a farlo diventare un appuntamento ricorrente.

