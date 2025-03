A Piobesi, un incontro con Giovanni Impastato, fratello di Peppino, in occasione della Settimana della Legalità

PIOBESI – In occasione della Settimana della Legalità, un importante testimone della lotta contro la mafia sarà a Piobesi: Giovanni Impastato, fratello di Peppino, attivista e giornalista ucciso dalla mafia nella notte tra l’8 e il 9 maggio 1978.

Il gruppo di lettura #piobesichelegge, nato nel 2021 e da sempre sensibile ai temi sociali e di attualità, ospiterà Impastato lunedì 17 marzo alle ore 21, presso il Centro Incontri di via XXV Aprile, 6. Il dialogo prenderà spunto dal suo ultimo libro, Mio fratello. Tutta una vita con Peppino.

Peppino Impastato, noto giornalista e attivista antimafia, ha pagato con la vita il suo coraggio e la sua denuncia contro ogni forma di ingiustizia. Nonostante i tentativi di depistaggio e l’iniziale silenzio mediatico sulla sua morte, la storia e gli ideali di Peppino continuano a vivere, grazie all’impegno di Giovanni e degli attivisti dell’Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato.

Quella a Piobesi si prospetta un’occasione preziosa per riflettere sul potere della cultura e della bellezza come strumenti per contrastare ogni forma di mafia, violenza e ingiustizia.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese