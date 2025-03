Il caso del film Creators – The Past con cast internazionale, di un regista canavese ora accusato di truffa

TORINO – Il cast composto da attori di fama internazionale del calibro di William Shatner (il capitano Kirk di Star Trek), Gérard Depardieu e Bruce Payne, prospettava l’uscita di un colossal, invece il film Creators – the Past, girato anche in Piemonte e diretto da un regista canavese, Piergiuseppe Zaia, 54 anni, residente a Cascinette d’Ivrea, è stato un flop.

8 milioni dagli investitori per un film che ha incassato a malapena 47 mila euro e ora la vicenda è in un fascicolo aperto per truffa alla Procura di Ivrea. Sette le persone, seguite dall’avvocato Manuel Peretti, sostengono di essere state ingannate dal produttore e regista del film oltre che da Eleonora Fani, attrice nel film, e da Sergio Boggio, intermediario bancario che avrebbe facilitato gli investimenti.

Le scene della pellicola sono state girate in Valle d’Aosta, nel Canavese, nel Biellese, ma anche a Venezia, a Ivrea, al Lago Maggiore e al Lago d’Orta, vantando oltre al cast stellare anche un doppiaggio di tutto rispetto con nomi quali Giancarlo Giannini, Luca Ward, Maria Pia Di Meo e Mario Cordova.

Il regista Zaia però non ci sta e si difende con l’avvocato Leo Davoli: “Mi stanno lanciando addosso una macchina del fango. Il film era pronto per il lancio il 19 marzo 2020. Ben 625 sale italiane avevano già scaricato il trailer, ma la pandemia ha bloccato tutto. Quando lo abbiamo proposto nei cinema il 10 ottobre 2020, ormai pochissime sale erano ancora aperte. Eppure ha vinto 28 premi internazionali”.

Creators – The Past, per i curiosi, è ancora disponibile su Amazon Prime in streaming e anche per l’acquisto.

