La Sindone diventa digitale: un’esperienza innovativa a Torino

Torino si prepara ad accogliere un evento straordinario in occasione del Giubileo. Dal 28 aprile al 5 maggio, in piazza Castello, verrà allestita la “Tenda della Sindone”, un’installazione innovativa che permetterà ai visitatori di esplorare il Sacro Telo in un modo del tutto nuovo.

Grazie a un tavolo digitale di dimensioni pari a quelle della Sindone, sarà possibile osservare ogni dettaglio dell’immagine impressa sul telo, ampliando così la comprensione di uno dei più grandi misteri della cristianità.

Questa esperienza interattiva, sviluppata con il supporto della società torinese Reply, consentirà di “toccare con mano” virtualmente la Sindone, approfondendone storia e caratteristiche.

Il cardinale Roberto Repole ha sottolineato l’importanza di questo approccio tecnologico, spiegando come il volto e il corpo impressi sulla Sindone rappresentino la sofferenza umana, avvicinandosi così a tutti coloro che oggi vivono situazioni di difficoltà.

L’iniziativa non si limiterà ai giorni della Tenda: dopo il 5 maggio, infatti, sarà possibile continuare l’esperienza attraverso la piattaforma online, accessibile da ogni parte del mondo tramite smartphone, tablet e pc.

