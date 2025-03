Mondovì, un gruppo di giovani blocca una rapina in farmacia

MONDOVI’ – Alcuni ladri hanno utilizzato un flessibile per sfondare le saracinesche di due farmacie e rubare poche centinaia di euro. Tuttavia, alcuni giovani che stavano passando hanno notato l’azione dei malviventi e avvisato immediatamente i carabinieri.

L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare i ladri dopo un inseguimento che si è esteso anche nelle campagne circostanti. L’auto dei fuggitivi è stata fermata e uno di loro è stato arrestato mentre cercava di scappare a piedi. L’auto è stata sequestrata e si stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Il sindaco Luca Robaldo ha espresso apprezzamento per l’azione dei carabinieri e, in particolare, per i giovani che hanno allertato il 112, definendo il loro gesto come un chiaro esempio di responsabilità e buon senso da parte delle nuove generazioni.

