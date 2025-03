A Chiomonte lo Stage di Addestramento per Unita Cinofile da Valanga e Battitori

CHIOMONTE – Il 15 e 16 marzo 2025 si è svolto con grande successo il 5° Stage di addestramento per unità cinofile da valanga e battitori, organizzato dalle Odv afferenti alla Commissione Protezione Civile di Vol.To. Tra i promotori dell’evento figurano l’Associazione Nazionale Polizia di Stato Ivrea/Torino Protezione Civile ODV, l’Associazione Emergenza 4X4 ODV e altre realtà locali, che hanno collaborato per garantire un’esperienza formativa di alto livello.

L’esercitazione si è tenuta presso la stazione sciistica di Pian del Frais, a Chiomonte, in condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Nebbia fitta e abbondanti nevicate non hanno impedito ai venti volontari di affrontare le simulazioni di soccorso, dimostrando determinazione e professionalità. Il programma ha incluso sessioni teoriche e attività pratiche, con esercitazioni che sono iniziate sabato mattina alle 8:00 e si sono protratte fino all’1:30 di notte, per poi riprendere la domenica fino alle 13:30.

Tecniche avanzate e scenari critici

I volontari hanno avuto l’opportunità di testare attrezzature fondamentali per la sicurezza in montagna, tra cui Artva, pala, sonda e radio geolocalizzate. Le simulazioni hanno spaziato dalle operazioni di ricerca in superficie con unità cinofile e battitori, eseguite sia di giorno che in notturna, alla guida di mezzi fuoristrada su terreni innevati con montaggio di catene. Inoltre, esercizi di orientamento con bussola, carta geografica e GPS hanno contribuito a migliorare la capacità dei partecipanti di muoversi e operare in ambienti difficili.

L’importanza di questa formazione è stata sottolineata dalla coincidenza con due incidenti legati a valanghe avvenuti nei pressi dell’area di esercitazione, precisamente a Salbertrand e Pragelato, dove alcuni escursionisti sono stati travolti dalla neve. Questi eventi hanno ribadito l’estrema necessità di un addestramento costante per garantire un intervento rapido ed efficace in situazioni di emergenza.

Un impegno costante per la sicurezza

Stefano Lergo, presidente della Commissione Protezione Civile di Vol.To, ha evidenziato il valore della preparazione per i volontari: “Purtroppo, gli incidenti che si sono verificati nelle vicinanze ci ricordano quanto sia cruciale la prontezza di intervento nelle emergenze, soprattutto quando l’imprudenza di alcuni escursionisti complica ulteriormente le operazioni di soccorso. L’aumento dei fenomeni naturali, come le valanghe, sottolinea l’importanza di formare non solo i frequentatori della montagna, ma anche i volontari di protezione civile, che, pur non essendo specialisti del soccorso tecnico in montagna, devono talvolta operare in ambienti critici a supporto degli esperti. La protezione civile è un lavoro di squadra, e per questo continueremo a investire in questi percorsi di formazione.”

L’evento si inserisce nel percorso di preparazione al 14° Campo Scuola di Protezione Civile, confermando l’importanza della collaborazione tra volontari e istituzioni. La formazione continua e il miglioramento delle competenze restano elementi fondamentali per affrontare al meglio le emergenze in montagna e in altri contesti ad alto rischio.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese