Saluto romano sul carro di Fossano-Centallo, polemiche al Carnevale di Pinerolo

PINEROLO – Una splendida sfilata di carri di carnevale rovinata dal gesto di un gruppo di ragazzi. Non è passato inosservato il saluto romano che alcuni componenti del carro di Fossano-Centallo hanno fatto quando dagli altoparlanti è partito l’inno nazionale italiano.

Il carro in questione è quello del gruppo “La compagnia dei festaioli”, rappresenta un enorme leone ed ha un degno obiettivo: far riflettere sul cyberbullismo, tanto che il titolo del carro è “Leoni da tastiera“. Peccato che i protagonisti si sono comportati indegnamente proprio come le persone e i gesti che volevano stigmatizzare.

“Come fosse una prassi fatta tante altre volte in uno dei carri è stato messo l’inno d’Italia e i ragazzi hanno fatto il saluto fascista. – ha scritto il consigliere comunale PD matteo Giorgis – Sinceramente non può diventare una prassi, sinceramente non può essere tollerato in una manifestazione pubblica ancora più se è una manifestazione per bambini. Non può essere portato in giro in altre sfilate. Se sanno cos’è quel saluto è grave, se non lo sanno è grave ugualmente (anzi anche di più)”.

Il gesto è stato rilevato e condannato anche dall’Anpi di Pinerolo. Ntanto i responsabili del gruppo Fossano-Centallo hanno fatto sapere di aver individuato chi ha compiuto il gesto e che nelle prossime ore ci sarà con loro un confronto.

La foto è di Paolo Biglione.

