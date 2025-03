I La Crus celebrano i 30 anni del loro primo album con un tour

TORINO – A marzo 2025 i La Crus celebreranno i 30 anni dal loro primo e omonimo album con un imperdibile tour celebrativo e il 21 marzo saranno al Combo Club la Suoneria di Settimo.

Durante questi concerti, la prima parte dello spettacolo sarà dedicata alla riproposizione integrale del loro album di debutto, in rigoroso ordine di scaletta. Pubblicato nel 1995 per la WEA, La Crus conquistò un successo di pubblico e critica oltre ogni aspettativa, aggiudicandosi prestigiosi riconoscimenti come il Premio Ciampi, il Premio della Critica di Max Generation, il referendum di Musica & Dischi (Miglior Debutto Pop & Rock) e la Targa Tenco 1995 come Migliore Opera Prima. Sull’onda di questi traguardi, la band intraprese un lunghissimo tour che, con oltre 120 date, portò questo innovativo e raffinato progetto nei più prestigiosi club, teatri e festival italiani.

La seconda parte del live sarà invece dedicata ai grandi classici del gruppo, affiancati da alcuni brani tratti dal loro ultimo album, Proteggimi Da Ciò Che Voglio, pubblicato lo scorso 22 marzo.

LINE UP

Joe / Mauro Ermanno Giovanardi (voce e armonica)

Cesare Malfatti (chitarre e campioni)

Chiara Castello (tastiere e cori)

Gianni Sansone (tromba)

Marco Carusino (basso e cori)

Leziero Rescigno (batteria)

