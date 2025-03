Centauro si schianta in una rotonda: è grave al Cto di Torino

TORINO – È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cto di Torino il centauro, un uomo di 55 anni, che ieri è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale avvenuto tra Fiano e Robassomero

Secondo quanto si apprende, il 55enne, residente a Moncalieri e che viaggiava in direzione di Torino, si è schiantato con la propria Harley Davidson nella rotonda all’incrocio tra la provinciale 1 e la provinciale 161.

Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto sono giunte le ambulanze della Croce Reale distaccamento di Lanzo Torinese e l’elisoccorso che ha trasportato il ferito in ospedale. Presenti anche i carabinieri di Venaria Reale per i rilievi del caso.

