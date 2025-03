Serravalle Scrivia: si schianta con il motorino, i carabinieri scoprono che è rubato e lo denunciano

SERRAVALLE SCRIVIA – La folle corsa con il motorino, mettendo in pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada, e poi lo schianto.

A dare l’allarme alcuni passanti che chiamano i carabinieri. Giunti sul posto, i militari dell’Arma si rendono conto che qualcosa non va. Il motociclo, infatti, è privo di targa e il conducente è senza patente. Partono gli accertamenti e dall’interrogazione in banca dati del numero di telaio emerge che lo scooter è rubato.

La successiva perquisizione presso il domicilio del conducente, un 30enne pregiudicato, permette di recuperare la targa del motociclo, il cui furto è avvenuto ad agosto dello scorso anno ed è stato denunciato ai carabinieri di Tortona. Nel frattempo, il conducente viene trasportato in ospedale in codice rosso, non in pericolo di vita.

I carabinieri lo denunciano per ricettazione e gli contestano la violazione amministrativa della guida senza patente.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese