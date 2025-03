Meteo Piemonte: la settimana si apre con sole e temperature massime fino a17°C

TORINO – Dopo una fase decisamente instabile che ha portato piogge abbondanti e grandine e altrettante copiose nevicate sulla nostra regione, la situazione meteo volge ora a un temporaneo miglioramento.

Le previsioni

La nuova settimana, secondo le previsioni del meteorologo Andrea Vuolo, si aprirà con un lunedì ben soleggiato e mite nelle ore pomeridiane, dove le temperature massime si porteranno fino a 14-17°C in pianura e con un’accentuata escursione termica rispetto al primo mattino, con le temperature minime che scenderanno diffusamente sotto i 5/6°C e talora anche verso gli 0°C in pianura.

Ma la situazione non è destinata a durare, tra la serata di lunedì e la mattinata di martedì la nostra regione sarà invece raggiunta da un improvviso afflusso di aria fredda di origine artica, con isoterme fino a -5/-6°C a 1.500 metri e correnti da Est nei bassi strati che causeranno un nuovo graduale aumento della nuvolosità.

Insieme alle nubi si attiveranno anche dei rovesci di pioggia sulle aree prealpine, pedemontane e alte pianure tra la tarda serata e di lunedì e la notte su martedì sul VCO, Novarese, Sesia, Biellese, Canavese verso Torinese e Cuneese, con nuove nevicate sulle Alpi dai 1.000-1.200 metri ma in calo fin verso i 600 metri martedì mattina (specie sulle valli esposte al versante pianeggiante), temporaneamente anche a quote inferiori sul Cuneese e con un sensibile calo delle temperature massime che potrebbero mantenersi entro i 10°C in pianura.

Seguiranno, prosegue Vuolo, poi nuove schiarite dal Piemonte orientale dal pomeriggio di martedì, in attesa di un mercoledì e giovedì ben soleggiati e con il possibile ritorno di gelate notturne anche in pianura, con locali picchi minimi fino a -3/-5°C sui fondovalle collinari dell’Astigiano e tra -2/+3°C altrove.

