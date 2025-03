Quattro casi di cinghiali positivi alla Peste suina africana: tre nell’alessandrino, uno nel novarese

PIEMONTE – 4 nuovi casi di Peste suina africana rilevate nei cinghiali in Piemonte: tre in provincia di Alessandria e uno a Novara. Nello specifico ne sono stati rilevati uno a Casasco (cinque in totale), uno a Rocca Grimalda (diciotto), uno a Roccaforte Ligure (quattro); uno a Cerano (venticinque). Il totale in Piemonte cresce a 723 casi.

Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.

In Liguria è stata riscontrata una nuova positività in provincia di Genova a Lavagna (primo caso). Il totale nella regione ligure sale in regione a 1054.

