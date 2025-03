Festival Todays 2025: proposta unica non idonea. Il futuro dell’evento in bilico

TORINO – La commissione artistica incaricata di valutare le proposte per l’organizzazione del Festival Todays 2025 ha recentemente comunicato che l’unica proposta ricevuta non è stata ritenuta idonea. Nonostante il via libera iniziale della commissione tecnica, la valutazione finale ha evidenziato una mancanza di coerenza con gli obiettivi culturali del bando e un insufficiente impegno economico per la sua realizzazione.

La commissione, presieduta dalla direttrice comunale Daniela Maria Vitrotti e composta da esperti del settore come Davide Agazzi di Rolling Stone Firenze e Francesco Vignani di Rumore, ha svolto un’attenta analisi del progetto, giungendo alla conclusione che non soddisfaceva le aspettative prefissate. Questo esito mette in discussione la possibilità di organizzare il festival, previsto per il mese di agosto 2025 presso il Parco Dora, in quanto la Fondazione per la Cultura Torino, responsabile della gestione del bando, non potrà procedere senza un aggiudicatario.

Il bando, attivo dal 7 gennaio al 10 febbraio, offriva un contributo di ben 540mila euro per un festival della durata di quattro giorni, con un’attenzione particolare alle attività nel territorio della Circoscrizione 6, inclusa una giornata ad accesso gratuito. Con la scadenza e l’assenza di proposte idonee, i tempi tecnici per l’organizzazione non consentono più la realizzazione dell’evento.

