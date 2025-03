Imprenditore sessantacinquenne arrestato per violenza sessuale su una ragazzina di 12 anni ad Asti

ASTI – Un uomo di 65 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sesuale nei confronti di una ragazzina di 12 anni. L’uomo, un imprenditore lomberdo, è un amico di famiglia della vittima. L’indagine è partita da una segnalazione dei servizi sociali, che seguono la famiglia della piccola.

La ragazzina ha infatti racocntato ad un’educatrice di essere stata molestata dall’uomo in casa, mentre si trovava sola con lui, in un momento in cui era andato a trovarli. Gli investigatori hanno quindi raccolto una serie di indizi, analizzato i tabulati telefonici, fatto perquisizioni nell’abitazione dell’uomo e sequestrato materiale informatico. Al termine delle indagini è scattato il provedimento di arresto.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese