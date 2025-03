Inaugurata una endopank nel cortile delle Molinette di Torino per sensibilizzare sull’endometriosi

TORINO – Nel cortile dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – ospedale Molinette, è stata inaugurata oggi l’ENDOPANK gialla, un’iniziativa nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’endometriosi. Il progetto, ideato dall’Associazione “La Voce di una è la Voce di tutte ODV”, si inserisce nel mese dedicato alla consapevolezza su questa malattia, che in Italia colpisce circa 3 milioni di donne, ovvero una su dieci.

Un simbolo di consapevolezza nel cuore della sanità torinese

L’installazione dell’ENDOPANK nel cortile della Città della Salute e della Scienza di Torino ha un valore simbolico particolarmente forte. L’ospedale Sant’Anna, che fa parte del complesso sanitario, ospita infatti il Centro di Riferimento Regionale per l’Endometriosi, dove opera un team multidisciplinare di specialisti. Qui lavorano ginecologi esperti in diagnosi e terapia medico-chirurgica, biologi specializzati in procreazione medicalmente assistita, chirurghi generali, urologi, radiologi, psicologi e professionisti dedicati alla terapia del dolore.

Nel 2017, il Centro ha sviluppato il primo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) aziendale per l’endometriosi in Italia, successivamente adottato dalla Regione Piemonte come Percorso di Salute Diagnostico e Terapeutico Assistenziale (PSDTA) per la gestione della malattia.

Endometriosi: una patologia ancora poco conosciuta

Nonostante l’elevata diffusione, l’endometriosi resta una malattia poco conosciuta e spesso sottovalutata. Un’indagine recente ha rivelato che circa il 60% delle donne che sospettano di averla non ha mai effettuato una visita di controllo, mentre quasi una su due ritiene erroneamente che l’assunzione di farmaci antidolorifici sia sufficiente come terapia.

Si tratta di un dato allarmante, poiché una diagnosi precoce e un trattamento mirato possono ridurre la progressione della malattia, migliorare la qualità della vita e preservare la fertilità. L’ENDOPANK nasce proprio con l’intento di aiutare donne e ragazze in età fertile a riconoscere tempestivamente i sintomi, favorendo un accesso più rapido ai centri specializzati.

Una malattia complessa con effetti debilitanti

L’endometriosi è una patologia cronica caratterizzata dalla crescita anomala di un tessuto simile all’endometrio al di fuori dell’utero. Può interessare organi genitali come ovaie, tube e vagina, ma anche sedi extra-genitali, tra cui intestino, vescica, vie urinarie e, in rari casi, polmoni e cervello. Nel 30-40% dei casi, colpisce il peritoneo, la membrana che riveste gli organi addominali.

Il problema principale è che questo tessuto risponde alle variazioni ormonali del ciclo mestruale, causando infiammazione, cisti, aderenze e tessuto cicatriziale. Ciò può portare a dolore cronico e infertilità.

Dolore e impatto sulla vita quotidiana

Il sintomo più comune dell’endometriosi è il dolore, che può manifestarsi nel basso ventre durante il ciclo mestruale, nei rapporti sessuali o durante la minzione. In fase iniziale, il dolore ha un andamento ciclico, ma con il tempo può diventare cronico e compromettere la qualità della vita, influenzando lavoro, relazioni sociali e benessere emotivo.

La diagnosi precoce come chiave di svolta

Riconoscere i segnali dell’endometriosi è essenziale per una diagnosi tempestiva. La prevenzione secondaria, basata sull’individuazione precoce dei sintomi e sull’accesso a cure specialistiche, rappresenta l’unico strumento per contrastare questa malattia potenzialmente invalidante.

L’ENDOPANK di Torino si propone di essere un punto di riferimento simbolico per aumentare la consapevolezza e incoraggiare le donne a non sottovalutare i sintomi, rivolgendosi a professionisti competenti per affrontare al meglio la patologia.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese